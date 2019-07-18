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13:41 18.07.2019

Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон - Безсмертный

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Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон - Безсмертный

Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение, отмечает представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный.

"Была достигнута договоренность, что с 0:01 21 июля начинается бессрочно запрет на обстрелы", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Безсмертный отметил, что впервые в таком документе запрещается "любое ведение огня".

"В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня", - подчеркнул он.

По его словам, стороны, по сути, "публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение не обозначенного периода".

Теги: #ткг #донбасс #безсмертный
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