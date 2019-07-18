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12:44 18.07.2019

Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине

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Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич проинформировал, что 18 июля полиция взяла под круглосуточную охрану все 199 окружные избирательные комиссии (ОИК), избирательную документацию завезли на 69 ОИК.

"Мы продолжаем обеспечивать правопорядок и сохранность избирательной документации во время ее перевозки на избирательные участки. Поэтому работаем в чрезвычайном режиме", - цитирует Фацевича пресс-служба Нацполиции в четверг.

По его словам, за сутки зарегистрировано 465 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом, по 20 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, также составлено 80 протоколов.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 5308 заявлений и сообщений, связанных с выборами. В основном, эти факты связаны с незаконной агитацией (3135) или подкупом избирателей (605). Кроме того, зафиксировано по 148 сообщений о совершении хулиганства или повреждение имущества.

"Следственными подразделениями начато 273 уголовных производства. В частности, 54 уголовных производства касаются нарушений избирательного законодательства, еще 70 уголовных производств, связанных с проведением избирательной кампании", - сообщил Фацевич.

Он добавил, что Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 1602 официальных наблюдателей от международных организаций и 117 официальных наблюдателей от иностранных государств.

Теги: #полиция #выборы
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