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12:23 18.07.2019

Сытник хотел бы возвращения НАБУ полномочий подавать иски, разблокирования работы с НАПК и принятия закона о "прослушке"

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Сытник хотел бы возвращения НАБУ полномочий подавать иски, разблокирования работы с НАПК и принятия закона о "прослушке"

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник хотел бы возвращения НАБУ полномочий подавать иски, разблокирования работы с НАПК и принятия законопроекта о праве НАБУ на независимое прослушивание.

"Мы очень огорчены тем, что Конституционный суд признал неконституционным наши полномочия о подаче исков. Было всего подано 35 исков в отношении 97 сделок на сумму более 6 млрд грн. Эти иски были выиграны, фактически были разрушены схемы на эту сумму, и сейчас, когда есть решение КС, есть угроза потерять то, что уже было наработано", - сказал он на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг.

Сытник попросил рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в законодательство, чтобы вернуть этот инструмент, показавший свою эффективность.

Директор НАБУ хотел бы разблокирования сотрудничества с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

"Нужно убрать абсолютно незаконную преюдицию, которая была создана представителями НАПК. Два года мы ведём дискуссию о возобновлении нашего доступа к базам данных декораций, на сегодняшний день конструктива по этому вопросу нет", - указал он.

Сытник также напомнил о согласованном ещё в 2015 году законопроекте о предоставлении НАБУ права о независимом прослушивании. "Надеюсь, что с переформатированием работы Национального антикоррупционного совета это вопрос также получит новый импульс", - отметил он.

Теги: #набу #сытник #полномочия
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