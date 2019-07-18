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12:12 18.07.2019

К незаконным схемам с использованием ОВГЗ могут быть причастны нардепы - Труба

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К незаконным схемам с использованием ОВГЗ могут быть причастны нардепы - Труба

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет, что сумма убытков от незаконных схем с использованием облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) составляет десятки миллионов долларов.

"В настоящее время у нас есть информация о расхищении и злоупотреблении при отчуждении и покупке государственных облигаций. По предварительным данным сумма убытков составляет десятки миллионов долларов, и к этой схеме также причастны народные депутаты Украины", - рассказал Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Украины в четверг в Киеве.

По его словам, в настоящее время уголовное производство находится на начальной стадии.

"Обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих производствах", - добавил он.

Как сообщалось, СБУ в октябре 2018 года провела серию обысков в офисах ряда профучастников фондового рынка и по месту жительства их должностных лиц. По утверждению следователя, должностные лица Укргазбанка, Альфа-банка и банка "Альянс" в сговоре с должностными лицами биржи "ПФТС" и "Украинская биржа", а также ООО "Универ Капитал", ООО "КУА "Универ Менеджмент", ООО "И-Инвест", ЧАО "Мастер Брок", ООО "Навигатор-инвест", ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "Арт Капитал" (все - Киев), кипрских компаний Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и физлицами в 2017-2018 гг. совершили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета" с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

В начале марта этого года Нацбанк заявил о распространении в стране схемы, особенно среди публичных деятелей и связанных с ними лиц, по получению инвестиционной прибыли с целью искусственного формирования доходов для дальнейшей их легализации во время декларирования. Регулятор указал, что речь идет о так называемых "циклических операциях", особенностью которых является покупка и продажа одних и тех же ОВГЗ в течение короткого промежутка времени, в том числе одного рабочего дня.

Нацбанк рекомендовал банкам уделять особое внимание мониторингу подобных финансовых операций, в том числе ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации "грязных" денег.

Теги: #гбр #труба #коррупция #овгз
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