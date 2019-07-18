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12:08 18.07.2019

У ГБР есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков - Труба

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У ГБР есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков - Труба

У Государственного бюро расследований (ГБР) есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков, заявил директор ГБР Роман Труба.

"Есть несколько уголовных производств по оборонной сфере. Речь идет о фактах расхищений высокопоставленными лицами. На этой неделе мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах. В настоящее время у нас есть вопрос относительно законности закупки моторов на танки", - сообщил он на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Украины в четверг в Киеве.

Директор ГБР добавил: "Не хочу опережать события, но в этом уголовном производстве после проведения экспертиз будут миллионные убытки.

Теги: #гбр #опк #коррупция #труба
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