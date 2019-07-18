Сытник отмечает, что СБУ стало передавать в НАБУ материалы на топ-чиновников, чего не было в предыдущие годы

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник отмечает активизацию сотрудничества со Службой безопасности Украины (СБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) по расследованию коррупционных дел.

"После нашей последней встречи мы активизировали работу с антикоррупционной прокуратурой: наработано более 30 подозрений, сейчас они в таком очень ускоренном режиме обсуждаются детективами и прокурорами. В последнее время было оглашено подозрение действующему министру, губернатору. Сегодня, надеюсь, будет оглашено подозрение ещё одному высокому должностному лицу", - сказал он на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Сытник указал, что есть существенные сдвиги в расследовании громких актуальных дел, в том числе, которые касаются оборонной сферы.

"И здесь я хотел бы отметить существенное улучшение отношений со Службой безопасности Украины. Потому что, во-первых, в НАБУ начали поступать материалы, которые касаются топ-чиновников, из СБУ. Такого раньше за четыре года не было никогда. Максимум приходили материалы, которые касались небольших чиновников. Сейчас ситуация меняется", - подчеркнул директор НАБУ.