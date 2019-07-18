Зеленский сообщил о передаче правоохранителям материалов о еще одном факте коррупции в оборонной сфере за период работы предыдущей власти

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о передаче в правоохранительные органы материалов о еще одной коррупционной схеме в оборонной промышленности, когда по сомнительным контрактам в оффшоры были выведены $300 млн.

"На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, за пять лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только за несколькими сомнительными контрактами перечислили почти $300 млн на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги", - сказал он в четверг на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.