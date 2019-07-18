События

11:15 18.07.2019

Зеленский сообщил о передаче правоохранителям материалов о еще одном факте коррупции в оборонной сфере за период работы предыдущей власти

1 мин читать
Зеленский сообщил о передаче правоохранителям материалов о еще одном факте коррупции в оборонной сфере за период работы предыдущей власти

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о передаче в правоохранительные органы материалов о еще одной коррупционной схеме в оборонной промышленности, когда по сомнительным контрактам в оффшоры были выведены $300 млн.

"На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, за пять лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только за несколькими сомнительными контрактами перечислили почти $300 млн на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги", - сказал он в четверг на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Теги: #опк #коррупция #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:59 18.07.2019
Сытник отмечает, что СБУ стало передавать в НАБУ материалы на топ-чиновников, чего не было в предыдущие годы

Сытник отмечает, что СБУ стало передавать в НАБУ материалы на топ-чиновников, чего не было в предыдущие годы

11:39 18.07.2019
Гройсман считает неприемлемыми люстрационные инициативы Зеленского

Гройсман считает неприемлемыми люстрационные инициативы Зеленского

11:37 18.07.2019
Зеленский инициирует проверку полученных МХП дотаций и выплаченных дивидендов

Зеленский инициирует проверку полученных МХП дотаций и выплаченных дивидендов

11:12 18.07.2019
Зеленский заявил об отстранении от исполнения обязанностей главы "Укртрансбезопасности" Ноняка

Зеленский заявил об отстранении от исполнения обязанностей главы "Укртрансбезопасности" Ноняка

10:04 18.07.2019
В Украине разработают упрощенный механизм предоставления гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах - Зеленский

В Украине разработают упрощенный механизм предоставления гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах - Зеленский

08:22 18.07.2019
Зеленский: человек с двойным гражданством не может баллотироваться в Раду

Зеленский: человек с двойным гражданством не может баллотироваться в Раду

01:22 18.07.2019
Зеленский: большинство на парламентских выборах дает возможность прекратить традицию "политических тёрок"

Зеленский: большинство на парламентских выборах дает возможность прекратить традицию "политических тёрок"

01:13 18.07.2019
Зеленский: олигархи должны платить налоги, вкладывать в Украину и не будут монополистами, "от чего-то придется отказываться"

Зеленский: олигархи должны платить налоги, вкладывать в Украину и не будут монополистами, "от чего-то придется отказываться"

00:52 18.07.2019
Зеленский обещать найти способы снизить тарифы и внедрить идею, чтобы малообеспеченные граждане в возрасте за 70 лет не платили за коммуналку

Зеленский обещать найти способы снизить тарифы и внедрить идею, чтобы малообеспеченные граждане в возрасте за 70 лет не платили за коммуналку

00:30 18.07.2019
Зеленский: человек с двойным гражданством не может баллотироваться в Раду

Зеленский: человек с двойным гражданством не может баллотироваться в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сытник отмечает, что СБУ стало передавать в НАБУ материалы на топ-чиновников, чего не было в предыдущие годы

Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

Подтверждено местонахождение 69 украинцев в ОРДЛО и 208 человек в заключении на территории Украины, будет подготовка к взаимному освобождению - Олифер

ТКГ согласовала прекращение огня на Донбассе с 00.01 21 июля – пресс-секретарь Кучмы

Боевики шесть раз обстреляли позиции ООС в среду – штаб

ПОСЛЕДНЕЕ

МККК направил в ОРДЛО 91,1 т гуманитарной помощи - Госпогранслужба

В больницах Ровенской области остается 52 человека, отравившихся в местном кафе

Киевские избирательные участки готовы к проведению выборов

В Полтавской области военным выплачивают денежную компенсацию за жилье

Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

ЦИК разрешила участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков, образованных на судах, изготовить избирательные бюллетени

Военная прокуратура Черкасского гарнизона задержала полицейского на взятке за уничтожение доказательств

СБУ в Запорожье начала расследование дела о госизмене представителей ряда пророссийских политсил

В Кропивницком умер мужчина после задержания правоохранителями

"ArcelorMittal Кривой Рог" удивлен делом против него за загрязнение окружающей среды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА