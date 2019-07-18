События

08:30 18.07.2019

В больницах Ровенской области остается 52 человека, отравившихся в местном кафе

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В больницах Ровенской области остаются госпитализированными 52 человека, в частности, 13 детей, которые отравились в кафе "Гурман", сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 18 июля в лечебных учреждениях находится 52 человека (из них 13 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщают, что в течение 15-17 июля в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализировали 64 человека (из них 14 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в г.Мизоч Здолбуновского района (всего кафе посетило около 100 человек.

Теги: #ровенская_область #госпитализация #украина #отравление
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