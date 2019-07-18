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08:07 18.07.2019

Киевские избирательные участки готовы к проведению выборов

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Все избирательные комиссии Киева готовы к проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"На сегодня все участковые избирательные комиссии готовы к проведению выборов, все организационные вопросы удалось решить. Убежден, что нам удастся достойно провести эти выборы", - сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Также он напомнил, что в Киеве на постоянной основе действуют 1100 избирательных участка.

Отмечается, что на этих выборах в Киеве 36 тыс. граждан сменили место голосования, пожелав реализовать свое конституционное право именно в столице.

Избирательные участки будут открыты для голосования 21 июля 2019г. с 08:00 до 20:00.

Теги: #кгга #украина #избирательные_участки
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