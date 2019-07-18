В Полтавской области военным выплачивают денежную компенсацию за жилье

В Полтавской области украинским военнослужащим, участникам антитеррористической операции (АТО) и Операции объединенных сил (ООС), начали выплачивать денежную компенсацию за жилье, сообщила пресс-служба командования "Север".

"20,3 млн грн поступило в Полтавскую область именно для выплат денежных компенсаций за жилье участникам войны на Донбассе. Кроме этого, в перечень вошли также и семьи погибших участников АТО/ООС, лица с инвалидностью I-II группы из числа участников АТО/ООС, участники боевых действий на территории других государств", - говорится в сообщении Командования на странице в Фейсбуке.

Как отмечается, средства направят в бюджеты городов Верхние Плавные, Кременчуг, Лубны, Миргород, Полтава. Затем подразделения социальной защиты населения распределят сумму среди 26 семей. На полученную денежную компенсацию они смогут приобрести себе жилье.