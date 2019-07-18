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06:54 18.07.2019

ЦИК разрешила участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков, образованных на судах, изготовить избирательные бюллетени

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Центральная избирательная комиссия разрешила участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков, образованных на судах, изготовить избирательные бюллетени.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, комиссия разрешила участковым избирательным комиссиям по выборам народных депутатов Украины специальных избирательных участков № 000004, 000006-000012, 000016-000021, 000023, 000027, 000029, 000032, 000035, 000040, 000041, 000043, 000044, 000048, 000049, 000051, 000053-000056 ОВО №143, образованных на судах, которые в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля будут находиться в плавании, изготовить избирательные бюллетени в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в списки избирателей на этих избирательных участках.

В частности, для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе по форме и тексту согласно приложению 1 к постановлению ЦИК от 26 июня 2019г. № 1345. И для голосования в одномандатном избирательном округе №143 по форме и тексту согласно приложению 119 к постановлению ЦИК от 26 июня 2019г. №1346.

Теги: #уик #бюллетени #разрешение #украина #цик
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