ЦИК разрешила участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков, образованных на судах, изготовить избирательные бюллетени
Центральная избирательная комиссия разрешила участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков, образованных на судах, изготовить избирательные бюллетени.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, комиссия разрешила участковым избирательным комиссиям по выборам народных депутатов Украины специальных избирательных участков № 000004, 000006-000012, 000016-000021, 000023, 000027, 000029, 000032, 000035, 000040, 000041, 000043, 000044, 000048, 000049, 000051, 000053-000056 ОВО №143, образованных на судах, которые в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля будут находиться в плавании, изготовить избирательные бюллетени в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в списки избирателей на этих избирательных участках.
В частности, для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе по форме и тексту согласно приложению 1 к постановлению ЦИК от 26 июня 2019г. № 1345. И для голосования в одномандатном избирательном округе №143 по форме и тексту согласно приложению 119 к постановлению ЦИК от 26 июня 2019г. №1346.