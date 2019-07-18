Военная прокуратура Черкасского гарнизона задержала полицейского на взятке за уничтожение доказательств, сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Старший оперуполномоченный Черкасского отдела полиции требовал неправомерную выгоду у участника уголовного судопроизводства про автокражу. При получении $2 тыс. "вознаграждения" он был задержан военной прокуратурой Черкасского гарнизона совместно с следователями Киевского теруправления ГБР и сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и оргпреступностью УСБУ в Черкасской области", - говорится в сообщении.

Установлено, что полицейский осуществлял оперативное сопровождение в уголовном производстве по факту угона автомобиля у гражданки ее гражданским мужем. Старший оперуполномоченный потребовал у мужчины предоставить ему взятку. Взамен на это пообещал подготовить рапорт следователю об отсутствии в действиях гражданина состава преступления, предусмотренного ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством) и уничтожить видеофайлы и другие доказательства.

В настоящее время полицейскому-вымогателю готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.