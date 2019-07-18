События

05:05 18.07.2019

СБУ в Запорожье начала расследование дела о госизмене представителей ряда пророссийских политсил

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Управление Службы безопасности Украины начало расследование уголовное производство в отношении ряда представителей пророссийски настроенных партий, которые пропагандировали идеи "федерализации", а также осуществляли подкуп местных жителей для продвижения в Верховную Раду пророссийских политических сил.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, уголовное производство расследуется по ст.111 Украины (государственная измена) и ст.160 (подкуп избирателей) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в начале июля 2019 года представители пророссийски настроенных партий для продвижения в Верховную Раду совершают подкуп избирателей – жителей Запорожской области. Также предоставляют помощь представителям иностранных организаций в проведении подрывной деятельности, угрожающей суверенитету и территориальной целостности Украины. УСБУ в Запорожской области проводит следственные действия по установлению обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.

Теги: #сбу #украина #госизмена
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