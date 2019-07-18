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00:02 18.07.2019

"ArcelorMittal Кривой Рог" удивлен делом против него за загрязнение окружающей среды

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"ArcelorMittal Кривой Рог" удивлен делом против него за загрязнение окружающей среды

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" удивлен возбуждением СБУ уголовного дела за загрязнение окружающей среды.

Как сообщается в распространенном в среду комментарии меткомбината, АМКР пока не располагает официальной информацией о возбуждении уголовного дела Службой безопасности Украины по статье 441 Уголовного кодекса Украины ("Экоцид").

"Но в связи с публикацией на странице СБУ в Facebook и запросами СМИ хотим отметить следующее: "Мы с пониманием относимся к работе правоохранительных органов, которые действуют в правовом поле и в пределах своих полномочий. Поэтому готовы им в этом содействовать в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркнули, что работа производственных агрегатов ведется в соответствии с утвержденными экологическими нормативами, без превышения объема выбросов загрязняющих веществ, установленных государством. Вся разрешительная документация получена предприятием в установленном порядке. Все природоохранные мероприятия, которые были реализованы ранее, либо те, сроки выполнения которых были перенесены для всех предприятий ГМК Украины, обязательно проходили процедуру согласования и визирования, как минимум, на трех уровнях: города, области, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, - говорится в комментарии меткомбината.

"Насколько нам известно, до настоящего времени ни одно горно-металлургическое предприятие в Украине еще не обвиняли по статье 441, в "массовом уничтожении растительного или животного мира, отравлении атмосферы или водных ресурсов, а также совершении иных действий, способных вызвать экологическую катастроф". Хотя наше предприятие принципиально не отличается от других в отрасли по технологиям производства железорудного концентрата, чугуна и стали, а также по степени воздействия на окружающую среду. А по ряду показателей АМКР занимает более устойчивые позиции, что подтверждают национальные и международные рейтинги", - констатируется в заявлении промгиганта.

При этом напоминается, что с момента приватизации, когда компания ArcelorMittal приобрела криворожский меткомбинат за $4,8 млрд, компания постоянно вкладывает деньги в модернизацию производства. За 13 лет капитальные и операционные затраты составили $4,4 млрд. Общие инвестиции компании в Украину превысили $9 млрд.

Вложения в экологию за этот период достигли 6,1 млрд грн. За минувшие 13 лет – с 2006 года по 2018-й – выбросы в атмосферу были уменьшены на 48,3%, сбросы сточных вод – на 81%, размещение отходов – на 32,4%.

Компания ArcelorMittal, крупнейший иностранный инвестор в Украине, ведет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и с принципами ответственного бизнеса. АМКР является одним из стратегических предприятий украинской экономики и одним из крупнейших налогоплательщиков в стране. С момента прихода нового собственника предприятие перечислило государству 60 млрд грн налогов и сборов.

"Мы надеемся, что повышенное внимание к нашему предприятию государственных органов власти, различных политических сил и возбуждение СБУ уголовного дела по редкой статье в канун выборов является случайным совпадением и не свидетельствует о целенаправленном воздействии и давлении на бизнес. Мы надеемся на беспристрастное расследование с учетом полной и достоверной информации, которую готовы предоставить правоохранительным органам", - резюмируется в комментарии компании.

Как сообщалось, СБУ возбудила уголовное дело в отношении ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по статье 441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид". - агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ подтвердили факт возбуждения соответствующего уголовного дела.

Ранее бывший житель Кривого Рога Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу. При этом он напомнил, что еще в 2016-2017 годах предприятие, в частности, должно было вывести из эксплуатации мартеновский цех и остановить двухванный сталеплавильный агрегат.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.

Уставный капитал меткомбината составляет 3 млрд 859,533 млн грн. компании.

Теги: #arcelormittal #заявление #украина
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