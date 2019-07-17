Помощник Зеленского Ермак: я занимаюсь различными вопросами, где президенту нужна моя помощь, в частности, в сфере международных отношений

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что оказывает необходимую помощь главе государства по решению вопросов в различных сферах, в частности, в сфере международный отношений.

"У меня, как и у первого помощника президента Сергея Шефира, прямое подчинение президенту. Мы – те люди, которые осуществляют функции, непосредственно делегируемые президентом. Например, одним из направлений моей работы является сфера международных отношений: урегулирование ситуации на Донбассе, участие в переговорном процессе в рамках "Нормандского формата", региональная политика, вопросы энергетической безопасности, гуманитарная сфера", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ермак отметил, что он всегда там, где президенту нужна его помощь. "Сейчас, например, это вопрос подготовки его визита в США. Мой бэкграунд предполагает разнообразие задач. Я – юрист-международник по профессии и поэтому прекрасно понимаю проблематику, как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе, связанную с экономикой, безопасностью и рядом других направлений", - указал он.