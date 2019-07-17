События

19:07 17.07.2019

Помощник Зеленского Ермак: я занимаюсь различными вопросами, где президенту нужна моя помощь, в частности, в сфере международных отношений

1 мин читать
Помощник Зеленского Ермак: я занимаюсь различными вопросами, где президенту нужна моя помощь, в частности, в сфере международных отношений

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что оказывает необходимую помощь главе государства по решению вопросов в различных сферах, в частности, в сфере международный отношений.

"У меня, как и у первого помощника президента Сергея Шефира, прямое подчинение президенту. Мы – те люди, которые осуществляют функции, непосредственно делегируемые президентом. Например, одним из направлений моей работы является сфера международных отношений: урегулирование ситуации на Донбассе, участие в переговорном процессе в рамках "Нормандского формата", региональная политика, вопросы энергетической безопасности, гуманитарная сфера", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ермак отметил, что он всегда там, где президенту нужна его помощь. "Сейчас, например, это вопрос подготовки его визита в США. Мой бэкграунд предполагает разнообразие задач. Я – юрист-международник по профессии и поэтому прекрасно понимаю проблематику, как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе, связанную с экономикой, безопасностью и рядом других направлений", - указал он.

Теги: #зеленский #ермак #помощник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:50 17.07.2019
Грановский поддержал Зеленского относительно недопуска кандидатов в Раду с двойным гражданством

Грановский поддержал Зеленского относительно недопуска кандидатов в Раду с двойным гражданством

20:25 17.07.2019
Зеленский потребовал от правоохранителей положить конец вырубке леса на Харьковщине

Зеленский потребовал от правоохранителей положить конец вырубке леса на Харьковщине

19:58 17.07.2019
Зеленский: Путин предложил обмен всех на всех, я - с радостью, только сначала нужно уточнить списки

Зеленский: Путин предложил обмен всех на всех, я - с радостью, только сначала нужно уточнить списки

19:45 17.07.2019
Зеленский: западные партнеры были против моего звонка Путину, но это вопрос Украины и ее граждан, и я не понимаю, какая здесь связь с санкциями

Зеленский: западные партнеры были против моего звонка Путину, но это вопрос Украины и ее граждан, и я не понимаю, какая здесь связь с санкциями

19:34 17.07.2019
Зеленский: после следующей встречи советников лидеров стран "нормандского формата" постараются встретиться уже сами четыре лидера

Зеленский: после следующей встречи советников лидеров стран "нормандского формата" постараются встретиться уже сами четыре лидера

18:54 17.07.2019
Зеленский пока не определился по вопросу проведения внеочередных местных выборов

Зеленский пока не определился по вопросу проведения внеочередных местных выборов

18:50 17.07.2019
Зеленский пока не определился по вопросу проведения внеочередных местных выборов

Зеленский пока не определился по вопросу проведения внеочередных местных выборов

18:36 17.07.2019
Зеленский внес в Раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Зеленский внес в Раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение

18:32 17.07.2019
Смена посла Украины в США нужна для перезагрузки отношений между странами – помощник Зеленского

Смена посла Украины в США нужна для перезагрузки отношений между странами – помощник Зеленского

17:10 17.07.2019
Парубий рекомендует Зеленскому переписать обращение, поскольку Регламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание

Парубий рекомендует Зеленскому переписать обращение, поскольку Регламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подтверждено местонахождение 69 украинцев в ОРДЛО и 208 человек в заключении на территории Украины, будет подготовка к взаимному освобождению - Олифер

ТКГ согласовала прекращение огня на Донбассе с 00.01 21 июля – пресс-секретарь Кучмы

Боевики шесть раз обстреляли позиции ООС в среду – штаб

Портнов намерен обжаловать закрытие дела о "государственной измене Порошенко"

Денисова надеется на освобождение украинских моряков под ее личное обязательство

ПОСЛЕДНЕЕ

В Польше в ДТП погиб украинец

Ребенок, которого искали после оползня в песчаном карьере в Ровенской области, найден погибшим - ГСЧС

Встреча помощников "нормандских" лидеров придала импульс переговорам ТКГ в Минске – Сайдик

К решению проблем нарушения прав человека в Крыму могут быть привлечены обмудсмены третьих стран – докладчик от Украины по итогам совещания ОБСЕ

ТКГ договорилась о полном и безопасном доступе СММ ОБСЕ на всю территорию Украины - пресс-секретарь Кучмы

ТКГ договорилась о демонтаже фортификаций в районе Станицы Луганской и демонтажа символики ОРЛО с моста – пресс-секретарь Кучмы

Подтверждено местонахождение 69 украинцев в ОРДЛО и 208 человек в заключении на территории Украины, будет подготовка к взаимному освобождению - Олифер

ТКГ согласовала прекращение огня на Донбассе с 00.01 21 июля – пресс-секретарь Кучмы

Начинать реставрацию Нотр-Дама пока небезопасно, считает французский архитектор

Боевики шесть раз обстреляли позиции ООС в среду – штаб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА