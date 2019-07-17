К решению проблем нарушения прав человека в Крыму могут быть привлечены обмудсмены третьих стран – докладчик от Украины по итогам совещания ОБСЕ

Уполномоченные по правам человека третьих стран могут быть привлечены к вопросам, связанным с нарушениями прав человека в оккупированном РФ Крыму, заявляет докладчик от Украины на совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Вене, посвященному многостороннему сотрудничеству омбудсменов, экс-постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

На своей странице в соцсети Facebook в среду по итогам совещания ОБСЕ он отметил важность действий по линии омбудсменов в условиях отсутствия в Крыму правосудия и независимой от оккупационной власти адвокатуры, недопуска в Крым международных миссий и устранения МККК от выполнения функций. При этом Бабин подчеркнул, что двухсторонний диалог по этому вопросу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисовой является неэффективным.

"Эффективные шаги по предотвращению преследований крымскотатарских активистов и других жертв политического давления оккупантов я, конечно, ожидаю не в рамках двустороннего диалога омбудсменов Украины и РФ. О преобразовании этого взаимодействия в "битву дам", которая вышла даже за рамки межгосударственного конфликта, я уже писал. Такое улучшение гуманитарных переговоров возможно, по-моему, прежде всего из-за привлечения, как участников или посредников диалога, омбудсменов третьих стран. Ведь, как свидетельствуют среди прочего вчерашние встречи омбудсменов Украины и РФ в Киеве, другой формат себя исчерпал", - написал докладчик от Украины.

По его словам, советник Европейской сети национальных институтов по правам человека (омбудсменов), основной докладчик на прошедшем совещании ОБСЕ по сотрудничеству омбудсменов Павел Хацук признал необходимость привлечения омбудсменов третьих стран к вопросам, связанным с нарушениями прав человека в оккупированном РФ Крыму. К такому выводу он пришел, приняв во внимание информацию о причастности Москальковой к удержанию заложников на оккупированном полуострове.

"Доложил представителям ОБСЕ и делегациям государств о привлечении агрессором российского омбудсмена Москальковой как соучастника в удержании заложников в Крыму, в частности, в деле похищенных Очаковских рыбаков с судна 0041, и предоставил соответствующие документальные доказательства. Озвученные мною предложения по итогам обсуждения были полностью поддержаны основным докладчиком, советником Европейской сети национальных институтов по правам человека (омбудсменов). Он признал необходимость многостороннего диалога омбудсменов именно в крымском измерении", - сообщил Бабин.

При этом он процитировал Хацука: "В сфере защиты прав человека не может быть вакуума".

Бабин также отметил, что на совещании ОБСЕ в Вене, посвященному многостороннему сотрудничеству омбудсменов, не было представителей офиса украинского омбудсмена, в том числе ее представителя в АРК.