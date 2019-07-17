ТКГ договорилась о полном и безопасном доступе СММ ОБСЕ на всю территорию Украины - пресс-секретарь Кучмы

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей незаконных вооруженных формирований договорилась об обеспечении полного доступа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию Украины в соответствии с ее мандатом, в том числе с ее техническими средствами.

"(Стороны – ИФ) обязуются обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для мониторинга и верификации, проводимых ею, в том числе с применением ее технических средств", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети Facebook по итогам заседания ТКГ в среду.