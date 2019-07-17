ТКГ договорилась о демонтаже фортификаций в районе Станицы Луганской и демонтажа символики ОРЛО с моста – пресс-секретарь Кучмы

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области на заседании в среду договорилась о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе пгт Станица Луганская Луганской области, в том числе сноса сооружения на мосту через Северский Донец.

"Завершено разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Договорились, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется по сносу сооружения НВФ ОРЛО на мосту, а также состоится деполитизация - будут убраны символы квазигруппировок", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети Facebook по итогам заседания ТКГ в среду.

Она добавила, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.

"В социально-экономической подгруппе работают над обеспечением бесперебойного энерго- и водоснабжения, в которых нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения - эти вопросы так же требуют решения вопросов безопасности. Есть положительные сдвиги в обеспечении устойчивого мобильной связи на всей территории Донбасса", - рассказала Олифер.