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20:55 17.07.2019

Подтверждено местонахождение 69 украинцев в ОРДЛО и 208 человек в заключении на территории Украины, будет подготовка к взаимному освобождению - Олифер

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Подтверждено местонахождение 69 украинцев в ОРДЛО и 208 человек в заключении на территории Украины, будет подготовка к взаимному освобождению - Олифер

Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кучмы Дарья Олифер анонсировала подготовку к взаимному освобождению подтвержденных лиц, удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и находящихся в учреждениях пенитенциарной системы Украины.

"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона", - написала Олифер на своей странице в Фейсбуке по итогам заседания ТКГ.

По ее информации, достигнуты договоренности в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.

Теги: #списки #освобождение #ордло
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