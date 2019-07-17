Подтверждено местонахождение 69 украинцев в ОРДЛО и 208 человек в заключении на территории Украины, будет подготовка к взаимному освобождению - Олифер

Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кучмы Дарья Олифер анонсировала подготовку к взаимному освобождению подтвержденных лиц, удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и находящихся в учреждениях пенитенциарной системы Украины.

"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона", - написала Олифер на своей странице в Фейсбуке по итогам заседания ТКГ.

По ее информации, достигнуты договоренности в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.