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20:46 17.07.2019

ТКГ согласовала прекращение огня на Донбассе с 00.01 21 июля – пресс-секретарь Кучмы

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ТКГ согласовала прекращение огня на Донбассе с 00.01 21 июля – пресс-секретарь Кучмы

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей незаконных вооруженных формирований согласовала прекращение огня на Донбассе с 00.01 ночи воскресенья, 21 июля, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режима прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющей, устойчивому и бессрочном прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени", - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" она уточнила, что, согласно договоренностям, перемирие должно начаться в 00.01 21 июля.

Теги: #перемирие #ткг #украина
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