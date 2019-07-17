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20:25 17.07.2019

Зеленский потребовал от правоохранителей положить конец вырубке леса на Харьковщине

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Зеленский потребовал от правоохранителей положить конец вырубке леса на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов пресечь масштабную незаконную вырубку лесов в Харьковской области.

"Я вас прошу обратить особое внимание и разобраться с этим вопросом... Вам просто надо сесть за один стол, разобраться и прекратить вырубку леса на Харьковщине. Потому что вы знаете, что у нас только один выход: если вы это не сможете сделать, то на ваших местах появятся другие люди", - сказал Зеленский, подводя итоги совещания в Харькове в среду.

Он отметил, что проблема незаконной вырубки лесов характерна для всей Украины, но в Харьковской области она стоит особенно остро, поскольку в области только леса покрывают 12% территории (по Украине этот показатель составляет 15%).

Директор ГП "Октябрьский лесхоз" Руслан Чагаровский, выступая на совещании, рассказал, что после недавнего возвращения на должность начал проведение ревизии и обнаружил многомилионные убытки в результате незаконной вырубки.

"В Октябрьском лесном хозяйстве мы сделали ревизию 10% от всей площади. Мы нашли 80 млн грн убытков. Это больше 8 тыс. куб.метров древесины. По нашим подсчетам, когда мы сделаем полную ревизию лесхоза... приблизительно это будет около 200 млн грн", - сказал Чагаровский.

По его мнению, в масштабах Харьковской области убытки от незаконной вырубки лесов могут составлять 1 млрд грн.

Он также сообщил, что в ночь на среду неизвестные подожгли гараж его жены и машину, стоявшую в нем. Чагаровский связал этот поджог со своей борьбой с незаконными вырубками.

Отвечая на вопрос Зеленского, кто "крышует "черных" лесорубов", Чагаровский назвал директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу. Это же хозяйство назвал и.о. главы Госэкоинспекции Игорь Яковлев в числе тех, которые не пускали инспекторов для проведения проверки. Узнав, что Сысы нет в зале (по словам главного инженера хозяйства, директор был в командировке), Зеленский потребовал позвонить ему. Главный инженер сказал, что с Сысой нет связи. После этого Зеленский позвонил Сысе сам и, узнав, что тот находится в Киеве, пригласил его в четверг на 10.00 в Офис президента.

Зеленский также потребовал от правоохранителей, присутствовавших в зале, проверить причастность Сысы, бывшего начальника управления Госкомзема Юрия Санина, а также Игоря Антипенко к незаконным вырубкам леса и обеспечить безопасность Чагаровскому и его семье.

Теги: #зеленский #леса #вырубка #харьковская_область
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