Начинать реставрацию Нотр-Дама пока небезопасно, считает французский архитектор

Архитектор Филипп Вильнев, отвечающий за реставрацию исторических монументов во Франции, заявил, что начинать активную фазу реставрационных работ в Соборе Парижской Богоматери пока недостаточно безопасно, сообщают местные СМИ.

По его словам, существует опасность обрушения некоторых элементов конструкций.

В среду архитектор вместе с министром культуры Франции Франком Рьестером провели осмотр Нотр-Дама.

"Нам срочно нужно сделать так, чтобы этот объект стал безопасным", - отметил Вильнев.

Со своей стороны министр культуры Франции также указал на важность проведения качественных и безопасных реставрационных работ.

Ранее специальные деревянные опорные конструкции были установлены внутри собора для обеспечения поддержки 28 контрфорсов.

Накануне Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) одобрило законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре Собора Парижской богоматери.

Законопроект предусматривает организацию и координирование реставрационных работ. В частности, в нем идет речь о механизмах контроля использования пожертвований, сделанных физическими и юридическими лицами, для восстановления собора.

Французские СМИ отмечают, что принятие этого законопроекта может помочь реализовать реставрацию собора в течение пяти лет - срок, за который президент Франции Эмманюэль Макрон обещал восстановить Нотр-Дам.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Многие эксперты сомневаются в том, что это возможно, полагая, что работы займут куда больше времени.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.