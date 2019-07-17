Боевики шесть раз обстреляли позиции ООС в среду – штаб

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду шесть раз обстреляли позиции операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. (…) В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

НВФ обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".