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19:36 17.07.2019

Боевики шесть раз обстреляли позиции ООС в среду – штаб

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Боевики шесть раз обстреляли позиции ООС в среду – штаб

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду шесть раз обстреляли позиции операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. (…) В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

НВФ обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Теги: #оос #сводка
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