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19:23 17.07.2019

Портнов намерен обжаловать закрытие дела о "государственной измене Порошенко"

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Портнов намерен обжаловать закрытие дела о "государственной измене Порошенко"

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил о намерениях обжаловать решение Генеральной прокуратуры Украины о закрытии уголовного производства в отношении пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко.

"Сегодня Луценко… закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене Порошенко, который рискуя обороноспособностью и национальной безопасностью Украины, пожертвовал украинскими моряками и ввел, с целью сохранения власти, военное положение. Мы немедленно обжалуем это в суде и заставим расследовать дело через публичные и судебные механизмы", - написал Портнов на своей странице в соцсети Facebook в середу.

Он назвал причастными к решению о закрытии дела генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его нового заместителя Сергея Кизя.

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года, когда в Украине было введено военное положение. "Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал он.

Теги: #гпу #порошенко #портнов
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