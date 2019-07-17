События

19:12 17.07.2019

Зеленский не рассматривает экс-начальника Восточного управления Госпогранслужбы Слюсарева как кандидата на пост главы Харьковской ОГА

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Зеленский не рассматривает экс-начальника Восточного управления Госпогранслужбы Слюсарева как кандидата на пост главы Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает в качестве претендента на должность главы Харьковской областной государственной администрации бывшего начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Вадима Слюсарева.

"Я знаю, что поднимался вопрос господина Слюсарева. Кто-то мне говорил, возможно, из локального штаба… Я не рассматривал этого человека на эту должность", - сказал он в среду в Харькове, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Зеленский дал понять, что намерен поменять руководство области, но подходящая кандидатура пока не найдена.

"Мы ищем в каждой области адекватных менеджеров… Пока я не вижу менеджеров", - сказал он.

Главой Харьковской ОГА в настоящее время является Юлия Светличная.

Теги: #ога #перспектива #харьков
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