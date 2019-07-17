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18:48 17.07.2019

Денисова надеется на освобождение украинских моряков под ее личное обязательство

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Денисова надеется на освобождение украинских моряков под ее личное обязательство

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить удерживаемых в РФ 24 военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство.

"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если таковое будет", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По ее словам, моряки находятся "в боевом настроении, ждут возвращения на Родину". "И очень надеюсь, что это станет возможным", - добавила Денисова.

Теги: #освобождение #денисова #моряки
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