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18:35 17.07.2019

Путин распространил возможность упрощенного получения гражданства РФ на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины

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Путин распространил возможность упрощенного получения гражданства РФ на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий возможность получения российского гражданства не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а всем ранее проживавшим на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации документ вносит изменения в ранее опубликованный указ главы государства от 29 апреля 2019 года "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

В частности, в пункте об упрощенном предоставлении гражданства гражданам Украины и лиц без гражданства, имеющим законные основания для нахождения в России, ранее проживавшим на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, новым указом слова "отдельных районов" исключаются.

Для подтверждения права на обращение за российским гражданством в упрощенном порядке указанные категории лиц должны предоставить документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой или Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно, а не только в их отдельных районах.

Теги: #донецкая_область #рф #гражданство #луганская_область #путин
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