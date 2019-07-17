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18:06 17.07.2019

Станция Киевского метро "Дворец спорта" открыта после проверки сообщения о минировании

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Станция Киевского метро "Дворец спорта" открыта после проверки сообщения о минировании

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов на станции метро "Дворец спорта", метро работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Внимание! Станция "Дворец спорта" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду днем станция Киевского метрополитена "Дворец спорта" и пересадка на "Площадь Льва Толстого" были закрыты на вход и выход в связи с сообщением о минировании.

Теги: #киев #метро #минирование
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