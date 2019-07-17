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18:05 17.07.2019

По результатам расследования убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком 12 полицейских привлечены к ответственности, 6 уволены

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По результатам расследования убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком 12 полицейских привлечены к ответственности, 6 уволены

По результатам служебного расследования уголовного производства, открытого по факту убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области, привлечены к ответственности 12 сотрудников полиции, из них шесть руководителей районного отдела полиции уволены.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины в среду, руководители управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время на замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделе полиции объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва.

Кроме того, после завершения служебного расследования дела об убийстве ребенка было принято решение о назначении нового руководителя полиции Киевской области. Им стал Андрей Небытов, ранее занимавший должность заместителя начальника областного управления полиции.

Как сообщалось, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Позже появилась информация, что был установлен и уведомлен о подозрении еще один фигурант, который также использовал оружие. Он совершеннолетний, не работает в правоохранительных органах.

По словам директора Госбюро расследований Романа Трубы, в рамках расследования проведено 8 различных следственных экспериментов, получены все возможные видеоматериалы, отработаны все водоемы, прилегающие к территории, где было совершено преступление.

Теги: #расследование #полиция #киевская_область #смерть #ребенок
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