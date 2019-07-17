Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам

Лефортовский суд Москвы до конца октября оставил под стражей 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

"Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых до 24 и 26 октября 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко в среду.

Все заседания прошли в закрытом режиме для "сохранения тайны предварительного расследования".

Поддержать украинских военных в Лефортовский суд приехали их родственники, украинские и европейские дипломаты, а также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.