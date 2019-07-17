В Краматорске умер наблюдатель СММ ОБСЕ, сообщил посол Польши

В Краматорске (Донецкая обл.) умер наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ), сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий (Bartosz Cichocki).

"С большим сожалением я узнал о кончине полковника Чеслава Концкого - наблюдателя СММ ОБСЕ в Краматорске. Мои самые глубокие соболезнования семье, послу Яшару Халиту Чевику и команде СММ", - говорится в сообщении посла в Твиттере в среду.

При этом дипломат не уточнил причину смерти наблюдателя.