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17:04 17.07.2019

В Краматорске умер наблюдатель СММ ОБСЕ, сообщил посол Польши

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В Краматорске умер наблюдатель СММ ОБСЕ, сообщил посол Польши

В Краматорске (Донецкая обл.) умер наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ), сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий (Bartosz Cichocki).

"С большим сожалением я узнал о кончине полковника Чеслава Концкого - наблюдателя СММ ОБСЕ в Краматорске. Мои самые глубокие соболезнования семье, послу Яшару Халиту Чевику и команде СММ", - говорится в сообщении посла в Твиттере в среду.

При этом дипломат не уточнил причину смерти наблюдателя.

Теги: #наблюдатель #обсе #смерть
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