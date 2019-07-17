События

16:00 17.07.2019

"Зона 51" прикол или разоблачение века?

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В эру современных технологий даже шуточная идея может стать реальностью.

О том, как американцы намерены атаковать секретную "Зону 51" (Area 51) социальные сети не умолкают уже несколько дней.

"Зона 51" известна своей теорией о том, что власти там хранят НЛО и проводят опыты на инопланетянах.

Все началось с того, что небольшое мем-сообщество запустило в соцсетях шуточное мероприятие "Штурмуем Зону 51. Они не смогут нас всех остановить", в ходе которого организаторы предлагают вызволить инопланетян с военной базы. В Фейсбуке решили, что лучший способ штурма – побежать толпой к объекту, ведь "всех не перестреляют". На призыв уже откликнулось более 600 тыс. пользователей соцсетей и их число постоянно растет.

 

Администраторы группы запланировали мероприятие на 20 сентября рано утром рядом с "Зоной 51"

 

За несколько дней мероприятие набрало большую популярность у пользователей соцсетей и вызвало огромное количество шуток и мемов.

 

                          

 "Марк Цукерберг спонсирует рейд на "Зону 51", чтобы спасти своего отца из заточения"

 

         

"Зона 51" - "Ненастоящий летающий корабль" - "Все 250,000 из вас" - "Я"

 "Настоящая причина, по которой мы все хотим пойти в "Зону 51"

 

 

"Когда только один человек пришел на "Зону 51" - "Правительство США" - "но это Джон Уик" - "Правительство США"

 

 

"Охранники "Зоны 51", когда штурмовать базу собрались 16 человек"

 

"Огромный инопланетянин, которого я украл из "Зоны 51" - "Я"

Теги: #зона51
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