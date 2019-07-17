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16:18 17.07.2019

Зеленский поручил отремонтировать самые проблемные дороги в Николаевской области

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Зеленский поручил отремонтировать самые проблемные дороги в Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский поручил определить приоритетные дороги в Николаевской области, которые необходимо отремонтировать в первую очередь, а также упорядочить условия тендеров на дорожный ремонт.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, во время поездки в Николаевскую область Зеленский осмотрел участок дороги М14 Николаев – Кропивницкий.

По словам и. о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, для завершения ремонта этой автодороги необходимо еще 1,5 млрд грн . Кроме того, есть потребность в ремонте дороги Н24.

"Можем ли мы построить эти дороги к концу следующего года? Мы разговаривали вчера с Федеральным канцлером Германии госпожой Меркель, есть EUR150 млн кредитных средств", - сказал президент.

В свою очередь, руководитель аппарата Антимонопольного комитета Украины Юрий Литвин сообщил о наличии системных злоупотреблений со стороны как заказчиков, так и участников тендерных процедур.

"Сейчас у нас на рассмотрении – 1,100 тыс. процедур по Украине на общую сумму 86 млрд грн с признаками злоупотреблений. Каждая третья процедура имеет признаки злоупотреблений. По Николаеву – это около 20 дел, которые имеют признаки злоупотреблений, в том числе и по этому участку дороги, где участвовали "Росдорстрой" и "Альтком". Эти две компании ходят парами на все тендеры", - сообщил он.

По словам Литвина, условия тендеров прописывают так, чтобы выигрывал "нужный" подрядчик.

Кроме того, в области было сожжено белорусское предприятие, которое также планировало участвовать в тендере. Правоохранители подозревают конкурентов. В настоящее время проводится расследование.

Отметив недопустимость такой ситуации, Зеленский поручил исключить недобросовестных подрядчиков и упорядочить условия тендеров.

"Проведите совещание в пятницу по всем дорогам: их состояние, где есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", - поручил глава государства, добавив необходимость решения проблемы с грузоперевозками.

Теги: #дороги #зеленский #ремонт
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