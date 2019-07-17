"Госгидрография" просит Великобританию и Норвегию помочь в изъятии из международного оборота российских карт на украинские воды

Государственное учреждение "Госгидрография" обратилось в посольства Великобритании и Норвегии, а также к Международной гидрографической организации с требованием помочь изъятию российских карт на украинские воды из международного оборота.

Об этом сообщила пресс-служба "Госгидрографии" со ссылкой на начальника учреждения Александра Щипцова.

"Российская Федерация незаконно реализует морские навигационные карты на территории Украины, создавая угрозу мореплавания в Черном и Азовском морях. Кроме того, страна-агрессор продает эти карты через компании Великобритании и Норвегии", - говорится в сообщении.

"Госгидрография" отмечает, что выпускает и продает полную коллекцию карт в зоне своей юрисдикции, а указанное перекрытие может привести к техническим ошибкам в навигационном оборудовании судов и привести к гибели моряков.

Кроме этого, такими действиями РФ забирает часть украинского рынка сбыта карт, причиняя ущерб национальным интересам страны.

"Россия в течение последних лет, пренебрегая всеми международными нормами и требованиями, производит и распространяет навигационные карты в зону юрисдикции Украины в Черном и Азовском морях, создавая огромную опасность судоходства в регионе. По непонятным причинам прежнее руководство учреждения замалчивало эту ситуацию, но такое бездействие может стоить Украине и миру человеческих жизней. Мы доложили о ситуации главе Морской администрации Дмитрию Петренко и, заручившись его поддержкой, хотим заставить РФ прекратить свои незаконные действия. Этому также будут способствовать иностранные коллеги и профессионализм наших юристов. Ведь эта проблема касается не только "Госгидрографии", она нарушает национальные интересы Украины", - цитирует пресс-служба Щипцова.

"Госгидрография" является правопреемником Центрального, Керченского, Николаевского, Одесского и Севастопольского государственных гидрографических предприятий; научно-исследовательского центра "Укрморкартография". Является научно-производственным комплексом, основанным на государственной собственности, входит в сферу управления Мининфраструктуры Украины.