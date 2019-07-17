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15:49 17.07.2019

Российская сторона не считает объективным международное расследование по MH17 - Песков

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Российская сторона не считает объективным международное расследование по MH17 - Песков

Россия не считает объективным международное расследование катастрофы малазийского "Боинга" над Донбассом, так как ей отказали в участии в нем, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как вы знаете, наше отношение к следствию, которое ведется, и к суду в Нидерландах хорошо известно. Мы не считаем это следствие объективным", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что российская сторона с самого начала предлагала свое участие и совместную работу для установления виновных в этой трагедии.

"России такая возможность предоставлена не была, поэтому мы не можем признать в качестве объективного результаты такого следствия без участия нашей стороны", - добавил он.

В ответ на просьбу прокомментировать опубликованное в "Новой газете" письмо родственников жертв крушения "Боинга" в адрес российских властей, пресс-секретарь президента сказал, что он не в курсе этого письма и не может его прокомментировать.

Ранее в среду в МИД РФ в связи с пятой годовщиной трагедии заявили, что Россия оказывает и продолжит оказывать содействие в установлении истины и привлечении к ответственности виновных в катастрофе рейса MH17 в Украине.

Теги: #рф #песков #mh17
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