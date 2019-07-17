События

15:37 17.07.2019

В Кремле ждут завершения следствия по задержанным украинским морякам, вопрос остается на повестке дня в отношениях с Украиной

1 мин читать
В Кремле ждут завершения следствия по задержанным украинским морякам, вопрос остается на повестке дня в отношениях с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль, пока идут следственные действия в отношении украинских моряков, не будет давать оценок решениям судебных инстанций.

"Действительно, этот вопрос (судьба украинских моряков - ИФ) фигурировал в разговоре глав государств (телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского - ИФ). Этот вопрос на повестке дня", - сказал Песков в среду журналистам.

При этом он подчеркнул, что, "пока идут следственные действия, мы не будем комментировать решение суда, давать оценки этой ситуации".

В среду Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца сроки ареста 13-ти из 24-х украинских моряков, арестованных после силового захвата в районе Керченского пролива осенью 2018 года. Решение по остальным ожидается позднее.

В Лефортовский суд поддержать украинских моряков приехали их родственники, украинские и европейские дипломаты, а также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Теги: #песков #следствие #моряки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:49 17.07.2019
Российская сторона не считает объективным международное расследование по MH17 - Песков

Российская сторона не считает объективным международное расследование по MH17 - Песков

13:06 17.07.2019
Суд в Москве продлил на три месяца арест 12 из 24 украинских моряков

Суд в Москве продлил на три месяца арест 12 из 24 украинских моряков

08:29 17.07.2019
Следователи ГБР расследуют факт служебной халатности правоохранителями Киевской области

Следователи ГБР расследуют факт служебной халатности правоохранителями Киевской области

17:55 15.07.2019
Украинские моряки включены в верифицируемые списки на обмен – Денисова

Украинские моряки включены в верифицируемые списки на обмен – Денисова

17:06 15.07.2019
Россия не обязана выполнять решение суда по украинским морякам, но уважает его и готова к диалогу с Украиной и "двустороннему движению" – Москалькова

Россия не обязана выполнять решение суда по украинским морякам, но уважает его и готова к диалогу с Украиной и "двустороннему движению" – Москалькова

15:47 15.07.2019
Вопрос обмена задержанных близ Керченского пролива украинских моряков обсуждается с Украиной - МИД РФ

Вопрос обмена задержанных близ Керченского пролива украинских моряков обсуждается с Украиной - МИД РФ

13:06 15.07.2019
Суд Москве в среду рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам

Суд Москве в среду рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам

13:25 12.07.2019
После телефонного разговора Путина с Зеленским работа по вопросу удерживаемых лиц продолжится на экспертном уровне - Песков

После телефонного разговора Путина с Зеленским работа по вопросу удерживаемых лиц продолжится на экспертном уровне - Песков

13:03 10.07.2019
Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в РФ и журналиста Вышинского в Украине – Песков

Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в РФ и журналиста Вышинского в Украине – Песков

20:22 09.07.2019
Следствие завершило расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Следствие завершило расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Госгидрография" просит Великобританию и Норвегию помочь в изъятии из международного оборота российских карт на украинские воды

РФ постоянно препятствует Международной следственной группе в расследовании уничтожения малазийского Боинга MH17 над Донбассом 5 лет назад – Зеркаль

Пограничники в Волынской области ранили контрабандиста

СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего ЗРК "Бук"

Труба заверяет, что не обсуждает с Офисом президента расследование конкретных дел

ПОСЛЕДНЕЕ

"Госгидрография" просит Великобританию и Норвегию помочь в изъятии из международного оборота российских карт на украинские воды

Трех турецких дипломатов убили в иракском Курдистане

РФ постоянно препятствует Международной следственной группе в расследовании уничтожения малазийского Боинга MH17 над Донбассом 5 лет назад – Зеркаль

Пограничники в Волынской области ранили контрабандиста

СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего ЗРК "Бук"

Украинские фильмы будут использоваться в учебном процессе в школах - Гриневич

В деле о закупках некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись – Труба

В рамках расследования дел по ситуации в Конституционном суде будут проводиться допросы судей - Труба

Данилюк выступает за постоянное усовершенствование системы киберзащиты информационных ресурсов ЦИК

Труба заверяет, что не обсуждает с Офисом президента расследование конкретных дел

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА