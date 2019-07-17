В Кремле ждут завершения следствия по задержанным украинским морякам, вопрос остается на повестке дня в отношениях с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль, пока идут следственные действия в отношении украинских моряков, не будет давать оценок решениям судебных инстанций.

"Действительно, этот вопрос (судьба украинских моряков - ИФ) фигурировал в разговоре глав государств (телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского - ИФ). Этот вопрос на повестке дня", - сказал Песков в среду журналистам.

При этом он подчеркнул, что, "пока идут следственные действия, мы не будем комментировать решение суда, давать оценки этой ситуации".

В среду Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца сроки ареста 13-ти из 24-х украинских моряков, арестованных после силового захвата в районе Керченского пролива осенью 2018 года. Решение по остальным ожидается позднее.

В Лефортовский суд поддержать украинских моряков приехали их родственники, украинские и европейские дипломаты, а также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.