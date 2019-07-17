Украинские фильмы будут использоваться в учебном процессе в школах - Гриневич

Министерство образования и науки и Министерство культуры Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере использования украинских художественных и документальных фильмов в учебном процессе в школах.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий документ подписан между ведомствами после заседания правительства в среду.

"Сейчас в Украине развивается чудесный медийный контент, который поддерживается государственным бюджетом... Использование украинского продукта, который является очень интересным и очень качественным, в образовательном процессе будет мотивировать детей, и предоставит возможность в интересный способ ознакамливаться как с культурным продуктом, так и получать пользу в обучении", - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич в ходе пресс-конференции.

В частности, Минкультуры будет передавать права на использование фильмов, которые принадлежат государству, в Минобразования для последующего использования в учебном процессе.

Так, данные художественные и документальные фильмы, раскрывающие тематики, которые изучаются в учебной программе, будут размещаться на специальном электронном портале, который будет в доступе для учреждений образования. Также там будут размещаться тизеры к данным фильмам.

Как ожидается, кроме образовательного эффекта такое сотрудничество будет еще и популяризировать украинский кинематограф.