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14:07 17.07.2019

В деле о закупках некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись – Труба

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В деле о закупках некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись – Труба

В рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Министерства обороны Украины подозрения никому не предъявлялись, все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие, сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

"Все бронежилеты с бракованной партии изъяты... Бронежилеты в количестве 11 тыс. штук не попали на фронт", - рассказал Труба на брифинге в среду в Киеве.

Директор ГБР отметил, что ему неизвестны намерения людей, которые закупали эту продукцию. "Возможно, они намеревались оставить эти бронежилеты на складах Министерства обороны Украины, возможно, у них были намерения отдать эти бронежилеты нашим военным", - сказал он.

По словам Трубы, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

"Я достоверно знаю, что высшие должностные лица Министерства обороны Украины четко понимали, что закупаются некачественные, не отвечающие техническим требованиям (бронежилеты – ИФ)", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Труба обратил внимание на то, что в данном уголовно производстве в настоящее время нет конкретных подозрений.

"Был заключен договор на закупки 20 тыс. бронежилетов, но поставлено на склады было 11 тыс. И вся эта партия 2019 года изъята следователями ГБР... Что касается подозрений... В настоящее время я не подозреваю ни одно должностное лицо Министерства обороны в правовом понимании этого слова... До завершения экспертиз… мы не можем уведомить кого-то о подозрении", - подчеркнул он.

Теги: #гбр #минобороны #бронежилеты #труба
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