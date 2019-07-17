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13:24 17.07.2019

Данилюк выступает за постоянное усовершенствование системы киберзащиты информационных ресурсов ЦИК

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Данилюк выступает за постоянное усовершенствование системы киберзащиты информационных ресурсов ЦИК

Благодаря совместной работе Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Службы безопасности Украины, Государственной службе спецсвязи и защиты информации (Госспецсвязи) и Национальной полиции удалось обеспечить бесперебойное функционирование системы "Выборы" и Государственного реестра избирателей, заявил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

Как сообщает в среду пресс-служба СНБО, Данилюк во время выступления на заседании Национального координационного центра кибербезопасности в Главном ситуационном центре отметил, что угроза внешнего вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем ЦИК является одним из актуальных вызовов национальной безопасности Украины.

"Ожидаем, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые состоятся в июле 2019 года, намерения о совершения противоправных вмешательств вплоть до специальных операций кибернетического характера, особенно со стороны страны-агрессора, будут расти", - сказал Данилюк.

Он подчеркнул, что сегодня отработаны все механизмы для заблаговременного предотвращения вмешательства в системы и сети, но надо будет многое сделать, чтобы поменять системный подход в сфере кибербезопасности.

"Необходимо постоянно совершенствовать системы киберзащиты информационных ресурсов ЦИК и наши способности по своевременному предотвращению и нейтрализации реальных и потенциальных киберугроз", - подчеркнул секретарь СНБО Украины.

В свою очередь глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что сегодня уровень защищенности ресурсов ЦИК – системы "Выборы" и автоматизированной системы "Государственный реестр" достаточный для противодействия любым угрозам.

СБУ представила проект Концепции противодействия акциям кибертерроризма и кибершпионажем.

Кроме того, во время заседания было рассмотрено состояние реализации стратегии кибербезопасности Украины и формирования соответствующего плана мероприятий на 2020 год.

Теги: #снбо #цик #данилюк #киберзащита #выборы
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