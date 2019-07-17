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13:19 17.07.2019

Труба заверяет, что не обсуждает с Офисом президента расследование конкретных дел

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Труба заверяет, что не обсуждает с Офисом президента расследование конкретных дел

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заверяет, что не обсуждает с Офисом президента Украины расследование конкретных уголовных производств.

На брифинге в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, встречался ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Богданом, обсуждалась ли работа ГБР в контексте расследования конкретных дел, Труба назвал информацию о политическом влиянии на него манипуляцией.

"Богдан для меня – должностное лицо. Я встречался, встречаюсь и буду встречаться при необходимости со всеми должностными лицами. Но эти встречи должны быть в официальном порядке, по приглашению и в служебных кабинетах. Да, мы встречались и встречались во время проведения официальных совещаний", - сказал Труба.

При этом он заверил: "Никаких встреч с обсуждением состояния расследования тех или иных уголовных производств не было".

По словам Трубы, встречи проходили по приглашению президента Украины, секретаря СНБО. "Обсуждались рабочие вопросы", - добавил глава ГБР.

Теги: #дбр #офис_президента #богдан #труба
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