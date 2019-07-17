Гладковского в среду вызывают на допрос в НАБУ

Экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского, который в начале июля вновь возглавил корпорацию "Богдан", вызвали в среду на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", Гладковский вызван на допрос на 14:00 среды, 17 июля, в рамках расследования уголовного производства по фактам коррупции в деятельности государственного концерна "Укроборонпром".

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.