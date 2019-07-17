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12:11 17.07.2019

В деле об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком уже трое подозреваемых - Труба

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В деле об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком уже трое подозреваемых - Труба

В ходе расследования уголовного производства, открытого по факту убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области, был установлен и в среду уведомлен о подозрении, еще один фигурант, который также использовал оружие, заявил директор Госбуро расследований Роман Труба.

"По состоянию на сегодня в уголовном производстве трое подозреваемых. Только что уведомлен о подозрении один из участников, который также использовал оружие", - сказал Труба на брифинге в среду в Киеве.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, он рассказал, что третий подозреваемый - совершеннолетний, не работает в правоохранительных органах, находился на месте преступления и использовал оружие.

"В настоящее время его уведомляют о подозрении", - сказал директор ГБР.

Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

"Именно отсутствие орудия преступления в настоящее время не даёт возможности установить, чей выстрел был смертельным", - добавил Труба.

По его словам, в рамках расследования проведено 8 различных следственных экспериментов, получены все возможные видеоматериалы, отработаны все водоемы, прилегающие к территории, где было совершено преступление.

Теги: #гбр #трубы #полиция #ребенок #убийство
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