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12:05 17.07.2019

НАБУ и САП призывают Раду проголосовать предложенные Зеленским изменения в закон о ВАКС, чтобы недопустить блокирование его работы

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НАБУ и САП призывают Раду проголосовать предложенные Зеленским изменения в закон о ВАКС, чтобы недопустить блокирование его работы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) поддерживают предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским изменения в закон "О Высшем антикоррупционный суд" о начале работы суда и призывают парламентариев проголосовать за эти изменения.

"Мы призываем парламентариев проголосовать за инициативу президента Украины и как можно быстрее принять соответствующий законопроект", - говорится в совместном заявлении НАБУ и САП, обнародованном в среду на странице САП в Фейсбуке.

В ведомствах напоминают, что упомянутые изменения к закону предлагают закрепить за ВАКС рассмотрение исключительно дел, расследуемых детективами Бюро и прокурорами САП.

"С самого начала мы настаивали на том, чтобы новосозданная судебная организация принимала к рассмотрению дела о топ-коррупции, расследованные Национальным бюро и переданные в суд Специализированной прокуратурой. Именно так можно обеспечить быстрое вынесение приговоров", - подчеркивается в заявлении.

Согласно действующему законодательству, в ВАКС можно направлять все дела о коррупции вне зависимости от ранга фигуриующих в них служащих или должностных лиц.

"Это - более 3500 уголовных производств. Их количество будет расти. Это может стать неподъемным бременем и заблокировать работу 38 судей ВАКС. В то же время рассмотрение дел от НАБУ и САП составляет только 5% общего объема работы. А это - именно те резонансные производства, приговоров в которых с нетерпением ждет общество", - подчеркивается в заявлении.

По мнению НАБУ и САП, изменения позволят обеспечить эффективное судебное разбирательство уголовных производств по коррупционным преступлениям в разумные сроки.

В заявлении отмечается, что если изменения в закон не будут внесены, то усилия по созданию Антикоррупционного суда в Украине будут напрасными, а шансы избежать справедливого наказания у коррупционеров возрастут.

Теги: #набу #сап #рада #вакс
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