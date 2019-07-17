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11:17 17.07.2019

Большинство россиян хорошо относятся к Украине, негативно - пятая часть - опрос

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Большинство россиян хорошо относятся к Украине, негативно - пятая часть - опрос

Три четверти россиян (77%) положительно относятся к Украине, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 12% участников опроса сообщили об очень хорошем отношении к соседнему государству, 56% респондентов заявили, что относятся к Украине в основном хорошо.

По данным ВЦИОМ, 21% россиян негативно относятся к Украине, при этом 9% опрошенных - очень плохо, и 12% респондентов - в основном плохо.

По результатам исследования, 30% сограждан считают Украину братской страной, 28% респондентов - просто соседом, и 8% участников опроса воспринимают соседнее государство, как дружественное России.

В свою очередь, 12% россиян считают, что Украина является источником угрозы для России, 9% сограждан рассматривают соседнюю страну, как враждебную.

При этом социологи отмечают, что среди россиян преобладает точка зрения, что между жителями РФ и Украиной больше того, что разъединяет (48% респондентов). В свою очередь, по данным опроса, 36% сограждан уверены в том, что между жителями двух соседних стран больше того, что объединяет.

Инициативный всероссийский опрос проведен 20 июня 2019 г среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Теги: #опрос #россияне #украина
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