Следователи ГБР расследуют факт служебной халатности правоохранителями Киевской области

Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками полиции Киевской области своих обязанностей, что привело к смерти задержанного, сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, проводят досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками Главного Управления Нацполиции в Киевской области своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (смерть человека)", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства во вторник.

В ГБР заявили, что по предварительной информации: на ул. в г.Ирпень Киевской области между гражданином и двумя другими лицами возникла конфликтная ситуация, при которой он дважды выстрелил в их сторону. Полицейские полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Киевской области задержали гражданина по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство; после этого, задержанного доставили в Ирпенский отдел полиции ГУ Нацполиции в Киевской области по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство.

"В отделении мужчина выстрелил себе в голову, в результате чего скончался", – сказано в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что оружие, из которого умерший стрелял, не было должным образом удалено работниками полиции на месте задержания.

Сейчас идут: следственные действия, в том числе осмотр места событий. Досудебное расследование продолжается.

Квалификация правонарушения – ч.2. ст. 367 УК Украины (служебная халатность)

Санкция статьи: в случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.