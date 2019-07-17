В связи с погодными условиями продлены работы на эстакаде Южного моста в Киеве

В связи с дождливой погодой работы на эстакаде Южного моста в Киеве продлены, дорожники продолжают замену деформационных швов на правобережной части моста, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"До 1 августа продолжаются работы на выезде с Надднепрянского шоссе на эстакаду (возле станции метро "Выдубичи"). При замене деформационного шва движение транспорта частично ограничено", – сообщили в столичной мэрии со ссылкой на КК "Киевавтодор".