События

08:08 17.07.2019

В связи с погодными условиями продлены работы на эстакаде Южного моста в Киеве

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В связи с погодными условиями продлены работы на эстакаде Южного моста в Киеве

В связи с дождливой погодой работы на эстакаде Южного моста в Киеве продлены, дорожники продолжают замену деформационных швов на правобережной части моста, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"До 1 августа продолжаются работы на выезде с Надднепрянского шоссе на эстакаду (возле станции метро "Выдубичи"). При замене деформационного шва движение транспорта частично ограничено", – сообщили в столичной мэрии со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Теги: #киев #ремонт #мост #сроки
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