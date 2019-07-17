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07:40 17.07.2019

Места размещения ядерного оружия США в Европе были случайно раскрыты в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО

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Места размещения ядерного оружия США в Европе были случайно раскрыты в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО

Доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США, пишет Washington Post.

Издание отмечает, что доклад канадского члена Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" указывает местоположение 150 единиц ядерного оружия США.

"Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции", - следует из доклада, версия которого была опубликована во вторник бельгийской газетой De Morgen.

При этом, подчеркивает Washington Post, первоначально доклад был опубликован в апреле, но после был удален.

В то же время на прошлой неделе был опубликован окончательный вариант доклада, в котором уже не было конкретных ссылок на места хранения оружия.

"Это не официальный документ НАТО", - заявил Washington Post анонимный источник в альянсе.

"Мы не комментируем детали ядерного потенциала НАТО", - добавил он.

Теги: #сша #европа #оружие #доклад
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