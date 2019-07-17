События

07:26 17.07.2019

За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь

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За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 8 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил, из них 3 раза - с применением минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 6 раз обстреляли позиции ООС: вблизи Опытного - из минометов калибра 120 и 82-мм; рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку от Верхнеторецкого - из станкового противотанкового гранатомета, противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета; по окраине Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи Николаевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 2 раза: вблизи Крымского - из миномета калибра 82-мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; рядом с Новолуганским - из миномета калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 16 июля потерь боевиков не зафиксировано.

"С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили три обстрела украинских позиций: рядом с Николаевкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; вблизи Широкино - из стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Теги: #оос #сводка
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