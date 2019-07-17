В Харькове рецидивист за ограбление и изнасилование осужден на 9 лет

Фрунзенский районный суд Харькова признал 45-летнего ранее судимого харьковчанина виновным в изнасиловании, ограблении и нанесении телесных повреждений фармацевту (ч.2 ст.152, ч.2 ст.186, ч.2 ст.125 УК Украины), а также сопротивлении правоохранителям и нанесении телесных повреждений работнику милиции (ч.2 ст.342, ч.2 ст.345 УК Украины).

"Злоумышленника приговорили к 9 годам лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, в конце января нетрезвый ранее неоднократно судимый мужчина затеял ссору с провизором в аптеке. Под предлогом выдачи книги жалоб он заставил девушку выйти в торговый зал и, воспользовавшись тем, что в помещении никого не было, затащил ее в подсобное помещение, избил и изнасиловал. Кроме того, он забрал у потерпевшей мобильный телефон.

Подозреваемого в преступлении задержали в тот же вечер. При задержании он сопротивлялся и нанес телесные повреждения работнику полиции.