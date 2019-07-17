Житель Киева подозревается в угрозе убийством кандидата в нардепы

Хмельницкие полицейские вручили жителю Киева уведомление о подозрении в угрозе убийством кандидата в народные депутаты, сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Работники Шепетовского отдела полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, объявили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения и вызове в суд для избрания меры пресечения жителю г.Киев, которого подозревают в угрозе убийством кандидату в депутаты Верховной Рады", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук во вторник вечером.

В МВД также напомнили, что 14 июля следователи Шепетовского отдела полиции ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту угрозы убийством одному из участников предвыборной кампании по округу № 190. 30-летний кандидат в депутаты обратился в полицию с сообщением о том, что двое неизвестных угрожали физической расправой в случае, если он не откажется от участия в предвыборной кампании.